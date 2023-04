H εξέδρα των οργανωμένων της Γιουβέντους θα παραμείνει κλειστή για μια αγωνιστική, λόγω της ρατσιστικής επίθεσης των οπαδών στον Ρομέλου Λουκάκου, στον ημιτελικό με την Ίντερ.

Ο Ρομέλου Λουκάκου με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι ισοφάρισε για την Ίντερ στον πρώτο ημιτελικό του Copa Italia κόντρα στη Γιουβέντους και δέχτηκε χυδαία ρατσιστική επίθεση από τους οργανωμένους οπαδούς των γηπεδούχων. Αμέσως μόλις ο έμπειρος φορ έστησε τη μπάλα στην άσπρη βούλα ακούστηκαν ήχοι μαϊμούς, καθώς και υβριστικά συνθήματα.

Ο αθλητικός δικαστής της Ιταλίας δεν θα μπορούσε να αφήσει ατιμώρητη τη ρατσιστική συμπεριφορά των οπαδών των Μπιανκονέρι και επέβαλε ποινή μιας αγωνιστικής στην εξέδρα των Ultras, την curva Sud. Θυμίζουμε πως τιμωρήθηκε και ο Χουάν Κουαδράδο με τρεις αγωνιστικές για τις αψιμαχίες που έγιναν μετά το ματς.

