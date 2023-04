Οι οργανωμένοι οπαδοί της Νάπολι θα παραμείνουν... σιωπηλοί στο ντέρμπι με τη Μίλαν στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα υπερβολικά ακριβά εισιτήρια.

H Νάπολι κάνει... αδιανόητη πορεία την τρέχουσα σεζόν, ούσα μόνη πρώτη στην κορυφή της Serie A στο +19 από τη δεύτερη Λάτσιο, ενώ βρίσκεται και στα προημιτελικά του Champions League. H διοίκηση του Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις έχει εκμεταλλευτεί αυτές τις συγκυρίες για να «τσιμπήσει» τις τιμές στα εισιτήρια.

Η κατακόρυφη αύξηση των εισιτηρίων προκάλεσε την αντίδραση των οργανωμένων οπαδών των Παρτενοπέι, οι οποίοι θα κάνουν... σιωπηλή διαμαρτυρία στο επερχόμενο ντέρμπι με τη Μίλαν (2/4) στο «Ντιέγκο Μαραντόνα».

«Λιγότεροι ultras και περισσότερες οικογένειες στο γήπεδο, αλλά ποιες οικογένειες; Βλέποντας τις τιμές, είναι μόνο για τους πλούσιους», ανέφεραν μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή τους οι ultras των Ναπολιτάνων, οι οποίοι διαμαρτύρονται και για τους περιορισμούς που ισχύουν για λόγους ασφαλείας.

