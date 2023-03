Ένα απίστευτο ατύχημα με το αυτοκίνητό του είχε ο 25χρονος Σοφιάν Κιγινέ, πρώην παίκτης της Λάτσιο, ο οποίος «τρύπησε» τον τοίχο ενός γυμναστηρίου αλλά ευτυχώς η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.

Σχεδόν από θαύμα ζει ο Σοφιάν Κιγινέ, 25χρονος ποδοσφαιριστής της Λέουβεν, που είχε περάσει και από τη Λάτσιο! Το βράδυ της Πέμπτης (30/03), ο Μαροκινός είχε ένα τραγικό ατύχημα με το αυτοκίνητό του. Αφού ανέπτυξε ταχύτητα άνω των 200 χλμ/ώρα, προσέκρουσε σε κυκλικό κόμβο και κυριολεκτικά απογειώθηκε και καρφώθηκε μέσα σε ένα κλειστό γυμναστήριο, διαπερνώντας τον τοίχο σαν να ήταν... χάρτινος.

Φυσικά μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο με αρκετά κατάγματα, αλλά ευτυχώς η κατάστασή του δεν εμπνέει περαιτέρω ανησυχία.

Sofian Kiyine was rushed to hospital after a horrific car crash that saw his vehicle launch off a roundabout into the air and smash through the wall of a sports hall in Belgium. pic.twitter.com/JOLHxAmQ79