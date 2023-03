Τούχελ: «Έχω ηρεμήσει ως χαρακτήρας, η διαφωνία με τον Κόντε ήταν η εξαίρεση»

O Τόμας Τούχελ στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου ως προπονητής της Μπάγερν Μονάχου μίλησε για το ντέρμπι με την Ντόρτμουντ και για τον χαρακτήρα του, ενώ θυμήθηκε και το «θερμό επεισόδιο» που είχε με τον Αντόνιο Κόντε.

Η στιγμή για το ντεμπούτο του Τόμας Τούχελ στον πάγκο της Μπάγερν Μονάχου πλήσιάζει. Ο Γερμανός τεχνικός στην πρώτη του συνέντευξη Τύπου ως προπονητής των Βαυαρών μίλησε για το «Klassiker»... πρωτιάς κόντρα στην πρώην ομάδα του, την Ντόρτμουντ. Οι πρωταθλητές Γερμανίας είναι στη δεύτερη θέση με 52 βαθμούς, στο -1 από τους Βεστφαλούς.

«Δεν μπορώ χωρίς να το δω συναισθηματικά. Και θα γίνει συναισθηματικό, ειδικά στο γήπεδο εξαιτίας της ιδιαίτερης φύσης του βαθμολογικού πίνακα και της αντιπαλότητας. Θα είναι ένα καυτό παιχνίδι. Το ματς θα έχει μεγάλο αντίκτυπο. Θέλουμε να επιστρέψουμε στην κορυφή. Δεν είχαμε χρόνο, αλλά δεν χρειαζόταν να πούμε τι περιμένουν οι οπαδοί από εμάς. Ο πήχης έχει μπει ψηλά», ανέφερε ο Γερμανός κόουτς.

Tuchel on tomorrow's game: "It's a big game for the Bundesliga and for us. We have to accept the challenge as a team. But the players and the club are used to it. It's a big game and we hope we're ready. We have to fight for every title." pic.twitter.com/UlZhNugxM1