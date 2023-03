Ύπουλος Ντανιέλε Ντε Ρόσι, έκανε δώρο στη γυναίκα του ταξίδι στο Λονδίνο αλλά της... επέβαλε να δουν το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στην αγαπημένη του Ρόμα και τη Λάτσιο σε μια αγγλική pub.

Μοναδικός Ντανιέλε Ντε Ρόσι! Ο Ιταλός θρύλος της Ρόμα αναγκάστηκε να ισορροπήσει τις δυο αγάπες της ζωής του, τη γυναίκα του και τους Τζαλορόσι, προκειμένου να έχει και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο. Έτσι, ενώ έκανε δώρο στη σύζυγό του του ένα ταξίδι στο Λονδίνο για τα γενέθλιά της, δεν θα μπορούσε να χάσει το μεγάλο ματς απέναντι στη Λάτσιο και την... ανάγκασε να το δουν μαζί σε μια αγγλική pub.

«Αγάπη μου, θα σε πάω στο Λονδίνο για τα γενέθλιά σου. Έκπληξη δεν ήθελες; Θα δούμε το ντέρμπι, τρώγοντας τηγανητό κοτόπουλο. Κάτι παραπάνω από έκπληξη...», έγραψε η γυναίκα του αστειευόμενη σε story στο Instagram.

Daniele De Rossi surprised his wife with a trip to London for her birthday last weekend but stopped at a pub to watch the Rome derby.



She wasn't impressed 😂 pic.twitter.com/0xBBFDz9vs