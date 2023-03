Ο Πολ Πογκμπά δεν θα δώσει το παρών στο σημερινό παιχνίδι της Γιουβέντους με την Φράιμπουργκ επειδή υπέπεσε σε πειθαρχικό παράπτωμα.

Πάνω που επέστρεψε στις αγωνιστικές υποχρεώσεις παίζοντας ως αλλαγή στα παιχνίδια με Τορίνο και Ρόμα στο πρωτάθλημα, ο Πολ Πογκμπά έμεινε εκ νέου εκτός από αγώνα της Γιουβέντους, αυτή τη φορά όχι ελέω τραυματισμού, αλλά πειθαρχικού παραπτώματος.

Σύμφωνα με τον Τζιοβάνι Αλμπανέζε, ο Γάλλος σούπερ σταρ άργησε να πάει το βράδυ της Τετάρτης (08/03) στο προπονητικό κέντρο της ομάδας και γι' αυτό ο Μαξιμιλιάνο Αλέγκρι τον άφησε εκτός αποστολής για το σημερινό παιχνίδι με την Φράιμπουργκ στο Europa League.

