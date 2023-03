Ο Ζοσέ Μουρίνιο βρίσκεται για άλλη μια φορά στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης, εν μέσω κατηγοριών ότι αποδοκίμασε έναν παίκτη της Κ14 της Λάτσιο, καθώς ετοιμαζόταν να εκτελέσει ένα πέναλτι στο ντέρμπι των μικρών εναντίον της Ρόμα.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο απασχόλησε τα Μέσα της Ιταλίας καθώς στο παιχνίδι της Ρόμα με την Κρεμονέζε, αποβλήθηκε ξεσπώντας στη συνέχεια κατά του τέταρτου διαιτητή. Πριν την αναμέτρηση των «τζιαλορόσι» που έφερε την τρίτη φετινή αποβολή του Πορτογάλου τεχνικού, η εφημερίδα Il Messaggero, ισχυρίζεται ότι βρισκόταν ήδη σε δύσκολη θέση καθώς αποδοκίμασε ένα 14χρονο αγόρι της ακαδημίας της Λάτσιο και είπε στους νεαρούς παίκτες της Ρόμα να πέσουν στο έδαφος και να προσποιηθούν τραυματισμό!

Το ρεπορτάζ του ιταλικού Μέσου, υποστηρίζει ότι ο έμπειρος τεχνικός εξόργισε τους προπονητές Νέων της Λάτσιο, όταν αποδοκίμασε τον παίκτη της Κ14 Αλεξάντρ Μιλού πίσω από τον πάγκο της Ρόμα, καθώς εκτελούσε πέναλτι στον αγώνα της Κυριακής. Στη συνέχεια, με την ομάδα του να προηγείται με 2-1, κατηγορείται ότι παρότρυνε τους παίκτες της ακαδημίας των «τζιαλορόσι» να κάνουν καθυστερήσεις πέφτοντας στο έδαφος και προσποιούμενοι κράμπες.

