Σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport η Νάπολι θέλει να «δέσει» τον Κβίτσα Κβαρατσχέλια με νέο συμβόλαιο μέχρι το 2028, δίνοντας του διπλάσιες απολαβές.

Η Νάπολι πέτυχε... λίρα εκατό με την μεταγραφή του Κβίτσα Κβαρατσχέλια. Οι Παρτενοπέι αγόρασαν το καλοκαίρι τον 22χρονο διεθνή Γεωργιανό εξτρέμ, δίνοντας 11,5 εκατομμύρια ευρώ στην Ντιναμό Μπατούμι της πατρίδας του και στο πρόσωπο του βρήκε τον νέο της ηγέτη.

Ο νεαρός ακραίος επιθετικός την τρέχουσα σεζόν μετράει 26 συμμετοχές υπό τις οδηγίες του Λουτσιάνο Σπαλέτι, έχει σκοράρει 12 φορές, έχει μοιράσει 15 ασίστ και είναι μέχρι στιγμής ο MVP στην ξέφρενη πορεία της ομάδας του. Όπως είναι λογικό ο «Κβαραντόνα», όπως τον χαρακτηρίζουν οι φίλο της Νάπολι, έχει προσελκύσει ήδη ενδιαφέρον άλλων μεγάλων κλαμπ του εξωτερικού, αλλά η διοίκηση των Παρτενοπέι θέλει να κλείσει τα... αυτιά του ποδοσφαιριστή της και να εμποδίσει τις «Σειρήνες».

Σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport οι Ναπολιτάνοι μόλις ένα χρόνο μετά την αγορά του Κβαρατσχέλια θα του προτείνουν νέο συμβόλαιο, μέχρι το 2028, το οποίο θα του αποφέρει διπλάσιες απολαβές. Το τρέχον συμβόλαιο του Γεωργιανού ολοκληνώνεται το 2027.

🚨 Napoli are planning to fend off interest in Khvicha Kvaratskhelia by doubling his salary and extending his contract until 2028.



(Source: Gazzetta dello Sport) pic.twitter.com/qf92M0kdQF