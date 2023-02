H Μίλαν... καλωσόρισε στην αγωνιστική δράση τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς μετά από εννέα μήνες με ένα ξεχωριστό βίντεο.

Μετά από εννέα μήνες ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς φωνάζει παρών. Ο 41χρονος Σουηδός σούπερ σταρ πέρασε ως αλλαγή στη θέση του Ολιβιέ Ζιρού στο παιχνίδι της Μίλαν με την Αταλάντα και έκανε την πρώτη του συμμετοχή μετά την επέμβαση στο αριστερό του γόνατο. Οι Ροσονέρι «καλωσόρισαν» τον αγαπημένο τους «Ίμπρα» με ένα εξαιρετικό βίντεο.

«Είναι διαφορετικά όταν είσαι στο γήπεδο. Η αδρεναλίνη, οι οπαδοί, η μυρωδιά, οι μονομαχίες. Νιώθεις ζωντανός στο γήπεδο. Επιτέλους γύρισα», ανέφερε στο βίντεο ο πολύπειρος σέντερ φορ.

Giving up is not an option...



IZ roaring 🦁

#MilanAtalanta #SempreMilan pic.twitter.com/GIcix5IO31