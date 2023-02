Ο Ουντότζι χρειάστηκε μόλις 26'' για να ανοίξει το σκορ απέναντι στη Σασουόλο!

Ενα από τα πιο γρήγορα γκολ στην ιστορία της πέτυχε η Ουντινέζε απέναντι στη Σασουόλο. Σ' ένα ματς όπου το ημίχρονο είναι 2-2, ο Ουντότζι με ωραίο σουτ στην αριστερή γωνία του αντίπαλου τερματοφύλακα άνοιξε το σκορ στα 26'' του αγώνα, δηλαδή με το σφύριγμα της σέντρας.

Το... πολύ γρήγορο γκολ της Ουντινέζε:

Θυμίζουμε ότι στις 20 Ιανουαρίου του 2021, ο Ρομπέρτο Περέιρα είχε σκοράρει στα 24'' για την ομάδα του Ούντινε απέναντι στην Αταλάντα.

