O Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς διανύει το τελευταίο κομμάτι της αποθεραπείας του και μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, έχοντας «κυκλώσει» το ματς με την Τότεναμ.

Η στιγμή της επανεμφάνισης του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς πλησιάζει. Ο Σουηδός σούπερ σταρ υποβλήθηκε σε επέμβαση στο γόνατο με την ολοκλήρωση της περασμένης σεζόν και μετά από περίπου επτά μήνες «φορτσάρει» για την επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις με τη φανέλα της Μίλαν.

Ο 41χρονος επιθετικός διανύει το τελευταίο κομμάτι της αποκατάστασης του και έχει βάλει ως στόχο να είναι ετοιμοπόλεμος στον πρώτο αγώνα με την Τότεναμ, στο «Σαν Σίρο», για τους «16» του Champions League στις 14 Φεβρουαρίου.

Zlatan Ibrahimovic is doing everything he can to be fit to play against Tottenham on February 14th.



[Di Marzio] pic.twitter.com/AvfCehBGfJ