Στη Νάπολη αρχίζουν και χάνουν τα... λογικά τους, με τους οπαδούς των Παρτενοπέι να «μπλοκάρουν» την έξοδο του Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις κι όλοι μαζί να πανηγυρίζουν σαν τρελοί τη νίκη επί της Ρόμα.

Η σεζόν στο Campionato πέρασε στο β' μισό μόλις την περασμένη αγωνιστική, αλλά η Νάπολι δείχνει από τώρα αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτηση του πολυπόθητου Scudetto.

Οι Παρτενοπέι συνέχισαν νικηφόρα τη μαγική χρονιά που διανύουν επικρατώντας και της Ρόμα με 2-1 στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» και ξέφυγαν στο +13 από τη δεύτερη Ίντερ, προκαλώντας ντελίριο ενθουσιασμού τόσο στους οπαδούς τους, όσο και στον πρόεδρο του κλαμπ, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις.

Όσες κόντρες υπήρξαν μεταξύ τους στο παρελθόν, έχουν ξεθωριάσει μπροστά στην τρομερή πορεία πρωταθλητισμού που πραγματοποιεί το κλαμπ και στο θέαμα που προσφέρει σε κάθε ματς, γεγονός που φάνηκε και μετά το τέλος της αναμέτρησης κόντρα στους Τζιαλορόσι.

Εκατοντάδες Ναπολιτάνοι γιόρτασαν τη νίκη έξω από το γήπεδο, στήνοντας... μπλόκο έξω από το πάρκινγκ τη στιγμή που εμφανίστηκε ο Ντε Λαουρέντις στο αυτοκίνητό του. Ο Ιταλός παράγοντας ανταπέδωσε στους πανηγυρισμούς με σφιγμένες γροθιές, πριν τους δείξει χαρακτηριστικά να κάνουν στην άκρη για να μπορέσει να αποχωρήσει.

Δείτε το φοβερό βίντεο:

This clip of Napoli’s President trying to get away from their ground by car after they beat Roma to go 13 points clear at the top of Serie A is fantastic content. pic.twitter.com/9abwJ1JXfL