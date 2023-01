«Τρελή» γκάφα και ρεσιτάλ ασυνεννοησίας από τους Νέους της Βερόνα κόντρα στη Μίλαν, καθώς ο αμυντικός των Τζιαλομπλού δεν κατάλαβε ποτέ ότι ο κίπερ έδωσε συνέχεια στο ματς με επαναφορά και έστησε την μπάλα στο έδαφος με τα χέρια μέσα στην περιοχή.

«Μούσκεμα» τα έκανε ο αμυντικός της Ελλάς Βερόνα στο πρωτάθλημα της Primavera, υποπίπτοντας σε απίθανο πέναλτι κόντρα στην Κ-19 της Μίλαν και στερώντας έτσι από την ομάδα του το διπλό.

Με το σκορ στο 1-0 υπέρ των «Ελλήνων» και με τον τερματοφύλακα Μποσέτζια να έχει κρατήσει το μηδέν με σειρά από εκπληκτικές αποκρούσεις, ο αμυντικός της ομάδας, Αϊμάν Ελ Μπαφί έπαθε... μπλάκαουτ και ακούμπησε την μπάλα με τα χέρια εντός περιοχής, μετά από επαναφορά του τερματοφύλακα!

Συγκεκριμένα, ο διαιτητής άφησε την μπάλα μπροστά στον πορτιέρε, όπου και διακόπηκε η κανονική ροή του αγώνα κι εκείνος έδωσε συνέχεια στο παιχνίδι πασάροντας με τα χέρια στον αμυντικό του. Ο Ελ Μπαφί, όμως, δεν το κατάλαβε ποτέ και νόμιζε πως του έστειλε την μπάλα για να εκτελέσει στημένη φάση.

Αποτέλεσμα ήταν ο ρέφερι να διακόψει ξανά το ματς για να καταλογίσει το πιο... άκοπο πέναλτι υπέρ των Ροσονέρι, οι οποίοι ισοφάρισαν και διαμόρφωσαν το τελικό 1-1.

Δείτε το βίντεο:

Milan Primavera get a needlessly helping hand in their 1-1 draw with Verona pic.twitter.com/VSAG6RSCqu