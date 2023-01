Ο Ζοσέ Μουρίνιο και ο αρχηγός της Ρόμα, Λορέντζο Πελεγκρίνι έβγαλαν λόγο στα αποδυτήρια για τον Τζιανλούκα Βιάλι και κράτησαν ενός λεπτού σιγή προς τιμήν του.

Το ιταλικό ποδόσφαιρο πενθεί για τον χαμό του θρυλικού, Τζιανλούκα Βιάλι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 58 του χρόνια μετά από σκληρή αλλά άνιση μάχη με τον καρκίνο. Πριν από την τελευταία προπόνηση της Ρόμα ο Ζοσέ Μουρίνιο και ο αρχηγός, Λορέντζο Πελεγκρίνι, μίλησαν στα αποδυτήρια για τον θάνατο του Ιταλού θρύλου και εν συνεχεία τήρησαν ενός λεπτού σιγή πριν την έναρξη του προγράμματος, όπως θα κάνουν και απόψε (8/1, 21:45) πριν τη σέντρα του εκτός έδρας ντέρμπι με τη Μίλαν.

«Τον ήξερα καλά, όλοι εσείς που ήσασταν στην εθνική ομάδα της Ιταλίας τον ξέρατε καλά, ακόμα καλύτερα από εμένα. Θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή την Κυριακή, αλλά θα το κάνουμε κι εδώ. Νομίζω ότι του αξίζει επίσης γιατί υπάρχουν πολλοί φίλοι του», ανέφερε αρχικά ο Μουρίνιο και ο Πελεγκρίνι με τη σειρά του τόνισε: «Είναι ένας άνθρωπος από τον οποίο όλοι μάθαμε πολλά. Εγώ έμαθα πολλά από εκείνον. Σήμερα είναι μια κακή μέρα, απλά πρέπει να αντλήσουμε από τις διδασκαλίες του και να συνεχίσουμε να τον διατηρούμε ζωντανό μέσα μας».

