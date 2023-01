Ο Γκρέιαμ Σούνες ξέσπασε σε κλάματα καθώς μιλούσε για τον πρώην συμπαίκτη του Τζιανλούκα Βιάλι, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 58 ετών, ύστερα από 5ετή μάχη με τον καρκίνο στο πάγκρεας.

Ο Σούνες, ο οποίος έπαιξε με τον Βιάλι στην Σαμπντόρια, ήταν καλεσμένος σε ζωντανή εκπομπή του Sky Sports News.

Μιλώντας στην παρουσιάστρια Χέιλι ΜακΚουίν δεν μπόρεσε να συνεχίσει να αποτίει φόρο τιμής στο φίλο του.

Ερωτηθείς για την πιο πρόσφατη ανάμνηση που έχει από τον Βιάλι, ο οποίος νοσηλευόταν σε νοσοκομείο του Λονδίνου, ο Σούνες είπε: «Του άρεσε απλώς να γελάει. Αν ήσουν μια φορά στην παρέα του για 10-15 λεπτά, νομίζω ότι θα τον θυμόσουν για όλη σου τη ζωή».

«Λοιπόν, δεν είμαι γιατρός Χέιλι, αλλά όταν τον κοίταξα νόμιζα ότι είδα έναν άντρα που ήταν ακόμα στον αγώνα, ότι ήταν εδώ στο Euro (σ.σ ο Βιάλι ήταν ο αρχηγός αποστολής της εθνικής Ιταλίας στον τελικό του Euro με την Αγγλία).

Νομίζω ότι είναι τόσο χαρακτηριστικό του που το κράτησε τόσο ιδιωτικό επίπεδο, τόσο προσωπικό και το αντιμετώπισε όπως περίμενα.

Ήταν ο αγώνας του, ήθελε να το αντιμετωπίσει μόνος του. Δεν ήθελε να επιβαρύνει τους άλλους μ' αυτό...»

Σ' εκείνο το σημείο, δεν μπορούσε πλέον να συγκρατήσει τα δάκρυα και με το κανάλι να παίρνει την απόφαση να ολοκληρώσει πιο σύντομα τη συνέντευξη.

