Ο παλαίμαχος Ουρουγουανός μέσος της Γιουβέντους, Φαμπιάν Ο' Νιλ, έφυγε από τη ζωή στα 49 του χρόνια, λόγω σοβαρών προβλημάτων γείας που του προκάλεσε η εξάρτηση του από το αλκόολ.

Λίγο μετά την είδηση πως ο Φαμπιάν Ο' Νιλ παλεύει για τη ζωή του στην εντατική πλέον υπάρχει επιβεβαίωση πως ο παλαίμαχος μέσος έφυγε από τη ζωή. Ο Ουρουγουανός άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο στην Ιταλία, νικημένος από τα πολλά προβλήματα υγείας που του προκάλεσε ο εθισμός του στο αλκοόλ. Θυμίζουμε πως ο Ο' Νιλ ήταν εξαρτημένος και στον τζόγο, χάνοντας όλη την περιουσία του.

💔 Fabian #ONeill has passed away. RIP 🙏

Ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Νασιονάλ, το 1992 πήρε το πρωτάθλημα με την ομάδα που ανδρώθηκε και το 1996 μετακόμισε στην Ιταλία για λογαριασμό της Κάλιαρι. Στο Καμπιονάτο πέρασε μεγάλο μέρος της καριέρας του, καθώς το 2000 πήρε μεταγραφή στη Γιουβέντους, τον Γενάρη του 2002 πήγε στην Περούτζια, το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς επέστρεψε στην Κάλιαρι, όπου έμεινε για ένα εξάμηνο, καθώς το 2003 γύρισε στη Νασιονάλ και έκλεισε την καριέρα του σε ηλικία 30 ετών. Mε το εθνόσημο του αγωνίστηκε 19 φορές και σκόραρε δυο γκολ.

«Περήφανοι που μπορέσαμε να θαυμάσουμε από κοντά την ιδιοφυΐα σου: αγνή, κρυστάλλινη, σαν τα πιο πολύτιμα διαμάντια. Μας έκανες να ερωτευτούμε την κλάση σου, η Κάλιαρι δεν έπαψε ποτέ να αγαπά τον μάγο της με το "10" στους ώμους του. Αναπαύσου εν ειρήνη Φάμπιαν. Για πάντα ένας από εμάς», αναφέρει σε ανάρτηση της η Κάλιαρι.

Orgogliosi di aver potuto ammirare da vicino il tuo genio: puro, cristallino, come i diamanti più preziosi.



Ci hai fatto innamorare della tua classe, Cagliari non ha mai smesso di voler bene al suo Mago con la "10" sulle spalle.



Riposa in pace, Fabian. Per sempre uno di noi. pic.twitter.com/5qqhnoQabJ