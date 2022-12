Ο ιδιοκτήτης της Μόντσα Σίλβιο Μπερλουσκόνι μίλησε στο επίσημο χριστουγεννιάτικο δείπνο της ομάδας και αποκάλυψε την υπόσχεσή του στους παίκτες εάν καταφέρουν να νικήσουν ένα από τα μεγάλα κλαμπ του πρωταθλήματος.

Ο διοικητικός ηγέτης της Μόντσα, Σίλβιο Μπερλουσκόνι, έδωσε μια αμφιλεγόμενη υπόσχεση στους παίκτες του στο χριστουγεννιάτικο δείπνο της ομάδας. Τα αποτελέσματα στον αγωνιστικό χώρο και η εξέλιξη της απόδοσης από τότε που ανέλαβε ο Ραφαέλε Παλαντίνο άλλαξαν την πορεία της ομάδας, που είναι 9 βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Ο πάντα εκκεντρικός Μπερλουσκόνι πήρε το μικρόφωνο, επαίνεσε το έργο του προπονητή του, τον οποίο προώθησε από την Κ19 του συλλόγου τον Σεπτέμβριο, και δεν είχε κανέναν ενδοιασμό να δώσει στους παίκτες μια υπόσχεση που σηκώνει συζήτηση.

«Βρήκαμε έναν καλό, φιλικό προπονητή που είναι ικανός να τονώσει τα αγόρια μας. Έχω δώσει επίσης στους παίκτες επιπλέον κίνητρο και τους έχω πει ότι αν νικήσουμε τη Μίλαν, τη Γιούβε... έναν από αυτούς τους μεγάλους συλλόγους, τους στέλνω ένα λεωφορείο γεμάτο ιερόδουλες για τα αποδυτήρια».

