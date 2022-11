Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι έδωσε το παρών στην αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Νόβακ Τζόκοβιτς για την πρεμιέρα του ATP Finals στο Τορίνο και αποδοκιμάστηκε από οπαδούς.

Η Γιουβέντους μετά από οκτώ χρόνια έμεινε εκτός Champions League από τη φάση των ομίλων και ένα μεγάλο βάρος της ευθύνης πέφτει στους «ώμους» του προπονητή της, Μασιμιλιάνο Αλέγκρι, ο οποίος δέχεται σκληρή κριτικής.

Ο Ιταλός τεχνικός το βράδυ της Δευτέρας (14/11) πήγε να παρακολουθήσει την «μονομαχία» του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Νόβακ Τζόκοβιτς για την πρεμιέρα του ATP Finals στο Τορίνο και μόλις έγινε αντιληπτός αποδοκιμάστηκε από τους θεατές. Ο έμπειρος κόουτς έμεινε ανέκφραστος και παρακολούθησε μέχρι το τέλος τον αγώνα.

Sat in Novak's box, Juventus manager Max Allegri not going down too well with the Torino crowd 😆#NittoATPFinals pic.twitter.com/ucfWRZou6X