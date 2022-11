Με συνοπτικές διαδικασίες ο Ζοσέ Μουρίνιο ξεφορτώθηκε οριστικά από τη Ρόμα τον Ρικ Κάρσντορπ, καθώς μετά το δημόσιο «άδειασμα» του Πορτογάλου εναντίον του, ο Ολλανδός έφυγε μαζί με την οικογένειά του από την Ιταλία.

Παρελθόν από τη Ρόμα πρέπει να θεωρείται ο Ρικ Κάρσντορπ, το φινάλε του οποίου στον σύλλογο ήρθε επεισοδιακά και ραγδαία μετά το δημόσιο ξέσπασμα από τον Ζοσέ Μουρίνιο την περασμένη εβδομάδα.

Ο Πορτογάλος τεχνικός των Τζιαλορόσι είχε δηλώσει μετά το τέλος του αγώνα κόντρα στη Σασουόλο (1-1) πως η προσπάθεια της ομάδας προδόθηκε από την αντιεπαγγελματική συμπεριφορά ενός συγκεκριμένου παίκτη, τον οποίο δεν κατονόμασε αλλά άπαντες κατάλαβαν πως επρόκειτο για τον Ολλανδό δεξιό μπακ.

Ο Κάρσντορπ, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο ματς, ήταν φανερά εκτός παιχνιδιού και μετά από όσα είπε ο «Special One» ενημερώθηκε πως πρέπει να βρει ομάδα τον Ιανουάριο. Κι όχι μόνο αυτό, αλλά σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, αποχώρησε ήδη με την οικογένειά του από την Ιταλία!

Το τελευταίο story που ανέβασε στο Instagram ήταν απλά ένα λυπημένο πρόσωπο και μια ραγισμένη καρδιά σε μαύρο φόντο, ανάρτηση που ερμηνεύθηκε από πολλούς ως έκφραση απογοήτευσης και λύπης του Ολλανδού για το άκομψο αντίο που έλαβε από τους Τζιαλορόσι, στους οποίους τυπικά έχει συμβόλαιο μέχρι το 2025.

For y’all wondering what Karsdorp did this is the video and Mourinho is right pic.twitter.com/Jl31gF9CKV

Mourinho three days ago: “There’s a player who betrayed everyone else's effort, I told him to find a new club by January”.



Mourinho today: “I decided not to call up Karsdorp today and he knows why. It’s my decision”.



Karsdorp has already left the city with his family today. pic.twitter.com/pNpeB5CXZE