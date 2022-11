Ο Τζόρτζο Φουρλάνι θα αναλάβει χρέη CEO στη Μίλαν τον ερχόμενο Δεκέμβρη, αντικαθιστώντας τον Ιβάν Γκαζίδη.

Ο Τζόρτζο Φουρλάνι είναι ο νέος CEO της Μίλαν. Ο 43χρονος Ιταλός θα αντικαταστήσει από τον Δεκέμβριο τον Ιβάν Γκαζίδη. Ο Φουρλάνι είναι πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου από το Μιλάνο, από τον οποίο είχε προσληφθεί το 2018. Μέχρι και σήμερα ασχολούταν κυρίως με μεταγραφικά ζητήματα και συζητήσεις της ομάδας με την UEFA.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Τζέρι Καρντινάλε και την ομάδα RedBird (τη νέα ιδιοκτήτρια εταιρεία της Μίλαν) που μου έδωσαν τη μεγάλη τιμή να ηγούμαι του συλλόγου που αγαπώ καθώς ξεκινά την επόμενη φάση της αναβίωσής του. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον Πρόεδρο Σκαρόνι, τον Πάολο Μαλντίνι, τον Στέφανο Πιόλι και την υπόλοιπη ηγεσία του ομίλου: μαζί, ξέρω ότι μπορούμε να πετύχουμε μεγαλύτερη επιτυχία, εντός και εκτός γηπέδου, τα επόμενα χρόνια», είπε στις πρώτες του δηλώσεις ως νέος CEO των Ροσονέρι.

Giorgio Furlani named #ACMilan's CEO: he will take over from Ivan Gazidis at the beginning of December ➡️ https://t.co/2zf2oTFObP



Giorgio Furlani nominato nuovo CEO di AC Milan, succederà a Ivan Gazidis dai primi di dicembre ➡️ https://t.co/fbYxXMMu91#SempreMilan pic.twitter.com/OyVLf2Kh6H