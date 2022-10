Ο Πάμπλο Μάρι βγήκε από το νοσοκομείο μετά την επίθεση που δέχθηκε με μαχαίρι ενώ οι παίκτες της Άρσεναλ κράτησαν τη φανέλα του στην ομαδική τους φωτογραφία στο ματς κόντρα στην Νότιγχαμ Φόρεστ για να δείξουν την στήριξή τους.

Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός της Μόντσα πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά την επίθεση που δέχθηκε με μαχαίρι στο Μιλάνο.

Ο Πάμπλο Μάρι, που εκείνη την ώρα έβγαζε βόλτα το παιδί του με το καρότσι και σώθηκε από τύχη όπως δήλωσε, έφυγε από το νοσοκομείο σήμερα το πρωί και επέστρεψε σπίτι. Τώρα για κείνον ξεκινήσει μία σημαντική περίοδο ανάρρωσης σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ιταλικής ομάδας.

🚨| Pablo Marí has been discharged from hospital this morning and has returned home. pic.twitter.com/eMH71IsS33