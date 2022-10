Ο Άνχελ Ντι Μαρία θέλησε να βάλει τέλος στα σενάρια που τον ήθελαν εκτός Γιουβέντους τον ερχόμενο Ιανουάριο, τονίζοντας πως είναι χαρούμενος στο Τορίνο.

Ο Άνχελ Ντι Μαρία τροφοδότησε άθελά του σενάρια αποχώρησής του από την Γιουβέντους τον Ιανουάριο δηλώνοντας σε ραδιοφωνικό σταθμό του Μπουένος Άιρες πως θα ήθελε κάποια στιγμή να επιστρέψει στην Ροζάριο Σεντράλ.

Ο Αργεντίνος φόρεσε τα χρώματα της Ροζάριο από την ηλικία των τεσσάρων ετών μέχρι τα 19 του που έκανε το υπερατλαντικό ταξίδι για χάρη της Μπενφίκα, και όπως είναι λογικό έχει μεγάλο συναισθηματικό δέσιμο με τον σύλλογο. Αυτή του η δήλωση όμως δεν έχει καμία σχέση με σενάρια που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες και τον ήθελαν να αφήνει την Γιουβέντους στο προσεχές χειμερινό μεταγραφικό «παράθυρο», όπως φρόντισε ο ίδιος να διευκρινίσει.

«Έχω διαβάσει τόσο πολλές ανακρίβειες για το μέλλον μου. Κάποιος εφηύρε το σενάριο ότι θα φύγω από την Γιουβέντους τον Ιανουάριο, και αυτό δεν είναι αλήθεια. Δεν πρόκειται να αποχωρήσω, είμαι χαρούμενος στο Τορίνο και με έναν μεγάλο σύλλογο όπως η Γιουβέντους, οπότε είναι καιρός κάποιοι να σταματήσουν τα ψέματα!», δήλωσε ο 34χρονος πια μεσοεπιθετικός.

