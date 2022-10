Η Ιλάρι Μπλάζι πήρε τα Rolex του Φραντσέσκο Τότι μετά τον χωρισμό τους και ο Ιταλός για απάντηση της πήρε τη συλλογή με τις πανάκριβες τσάντες της.

Ο Φραντέσκο Τότι και η Ιλάρι Μπλάζι μετά από 17 χρόνια γάμου χώρισαν τον περασμένο Ιούλιο και ο γάμος τους μόνο... φιλικά δεν ολοκληρώθηκε. Φυσικά μεγάλο «αγκάθι» είναι η μοιρασιά της μεγάλης τους περιουσίας.

Ο «αιώνιος αρχηγός» της Ρόμα κατηγορεί την Μπλάζι πως τον απατούσε και όταν εγκατέλειψε το σπίτι τους πήρε μαζί και τα Rolex του! Ο παλαίμαχος διεθνής επιθετικός «απάντησε»... κρύβοντας τη συλλογή με τις πανάκριβες τσάντες της πρώην συζύγου του.

