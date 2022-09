Ο Ζοσέ Μουρίνιο έκανε μια ξεχωριστή εμφάνιση έκπληξη στο τελευταίο μουσικό βίντεο του Βρετανού ράπερ Στόρμζι.

Δεν σταματά ποτέ να μας εκπλήσσει ο Ζοσέ Μουρίνιο. Ο προπονητής της Ρόμα εμφανίζεται στο μουσικό βίντεο του νέου τραγουδιού του ράπερ Στόρμζι «Mel Made Me Do It»!

Το βίντεο κυκλοφόρησε στο YouTube το απόγευμα της Πέμπτης (22/9) και οι θαυμαστές έπαθαν... σοκ, βλέποντας τον πρώην προπονητή των Τσέλσι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τότεναμ να πρωταγωνιστεί σε μια σκηνή.

Ο «Special One» εμφανίζεται καθώς ο Stormzy λέει τη φράση: «Προτιμώ να μην μιλάω σαν να είμαι ο Jose». Στη συνέχεια παίζει στο τραγούδι το εμβληματικό απόσπασμα του Πορτογάλου κόουτς: «Προτιμώ πραγματικά να μην μιλήσω. Αν μιλήσω, θα έχω μεγάλο πρόβλημα.

Ο Μουρίνιο ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την εμφάνισή του στο video clip μαζί με μια φωτογραφία του με τον ράπερ και τα συνόδεψε με τη λεζάντα: «Ήταν πολύ διασκεδαστικό να κάνω αυτό τη την εμφάνιση για το νέο μουσικό βίντεο του Stormzy που κυκλοφορεί σήμερα. Πέρασα πολύ ωραία»

Να αναφέρουμε ότι ο ράπερ είναι τεράστιος οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Δείτε εδώ την επική εμφάνιση:

😅 Nooooo way. Big Jose Mourinho in the cut!



🎙 Stormzy is back in full effect after a long hiatus in "Mel Made Me Do It" video



➡️ https://t.co/WbWn4FPmD0 pic.twitter.com/V6y61M0jts