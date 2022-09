Παρελθόν από τη Μόντσα αποτελεί ο Αντρέα Ρανόκια παρότι είχε αποκτηθεί στην αρχή της μεταγραφικής περιόδου.

Υπήρξε ως ένα από τα βασικά στόπερ της Ίντερ και είχε κοστίσει 13 εκατ. ευρώ για να αποκτηθεί από την Τζένοα το 2011. Ο 34χρονος στόπερ, έχοντας μείνει ελεύθερος από τον ιταλικό σύλλογο, αποφάσισε να παέι στη Μόντσα του Σιατούνη πριν λίγους μήνες.

Το γεγονός πως η ιταλική ομάδα είχε μόλις ανεβεί στη Serie A και έψαχνε την καθιέρωσή της στην κατηγορία, έκανε τον έμπειρο αμυντικό να αποδεχθεί την πρότασή της.

Ωστόσο, η συμφωνία των δύο πλευρών δεν κράτησε για πολύ. Συγκεκριμένα, οι νεοφώτιστοι ανακοίνωσαν την λύση του συμβολαίου του 34χρονου στόπερ, μόλις τρεις μήνες μετά την απόκτησή του.

Ο ίδιος μέτρησε μόλις δύο επίσημες συμμετοχές ενώ είχε υποστεί τραυματισμό που θα τον άφηνε εκτός τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου.

AC Monza comunica che Andrea Ranocchia e il Club hanno risolto consensualmente il contratto in data odierna.🤝



AC Monza ringrazia @23_Frog per questi mesi trascorsi insieme e gli augura il meglio per il futuro.💪❤️ pic.twitter.com/YdEg4NGm9v