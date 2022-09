Καμαρά: «Μίλησα με τον Μανωλά για τη Ρόμα, υπερήφανος που συνεργάζομαι με τον Μουρίνιο»

Ο δανεικός χαφ του Ολυμπιακού, Μαντί Καμαρά μίλησε για πρώτη φορά στους Ιταλούς δημοσιογράφους και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στον Κώστα Μανωλά, στον Ζοσέ Μουρίνιο και στην πρόθεση του να μείνει στη Ρόμα για πολύ καιρό.

O Μαντί Καμαρά εδώ και μερικές μέρες είναι παίκτης της Ρόμα, στην οποία αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό. Ο διεθνής χαφ από τη Γουινέα μέχρι στιγμής μετράει τέσσερις συμμετοχές υπό τις οδηγίες του Ζοσέ Μουρίνιο και το απόγευμα της Πέμπτης (16/9) μίλησε για πρώτη φορά στους Ιταλούς δημοσιογράφους.

Ο 25χρονος μέσος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις συζητήσεις που του έκανε με τον πρώην παίκτη των Ρωμαίων και μέχρι πρότινος συμπαίκτη του στους Πειραιώτες, Κώστα Μανωλά, στην περηφάνεια του για τη συνεργασία του με τον «Special One» και τους συμπαίκτες του με τους οποίους έπαιζε στο PlayStation, ενώ εξέφρασε την πρόθεση του να μείνει στη Ρόμα τα επόμενα χρόνια. Η οψιόν αγοράς για την απόκτηση του Καμαρά από τον Ολυμπιακό είναι στα 11.5 εκατ. ευρώ και ο παίκτης έχει υπογράψει ήδη μέχρι το 2027.

🎙️ PRESS CONFERENCE



Mady Camara is currently facing the media for the first time as a Roma player.



A few key quotes from the midfielder follow in this thread...#ASRoma | @MCamarajr10 pic.twitter.com/MecMjK2Rxt