Ο Σουηδός επιθετικός Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς δεν δίνει ακριβή ημερομηνία για την επιστροφή του στη δράση με τη φανέλα της Μίλαν, αλλά επιβεβαιώνει ότι θα παραμείνει στους αγωνιστικούς χώρους λίγο πριν τα 41α γενέθλιά του.

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς δεν έχει ούτε ένα λεπτό μέχρι στιγμής αυτή τη σεζόν με τη φανέλα της Μίλαν ευρισκόμενος σε στάδιο αποθεραπείας αφού υποβλήθηκε σε επέμβαση στον χιαστό στο αριστερό γόνατο.

Οι οπαδοί της Μίλαν και του ίδιου του Ζλάταν περιμένουν την επιστροφή του διεθνή με την Εθνική Σουηδίας στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας Ιταλίας με ανυπομονησία και ο ίδιος τους καθησυχάζει σε συνέντευξή του στην «Gazzetta dello Sport».

«Θα επιστρέψω σύντομα. Δεν σκέφτομαι να αποσυρθώ. Θα επιστρέψω και δεν θα τα παρατήσω. Μίλαν, θα επιστρέψω σύντομα... », είπε ο 'Ibracadabra' που θα γίνει 41 ετών στις 3 Οκτωβρίου και δεν σκοπεύει, προς το παρόν, να απομακρυνθεί επίσημα από τους αγωνιστικούς χώρους.

Ενώ σε μια -ακόμα- ατόφια «Ζλάταν» στιγμή, ο πολύπειρος στράικερ δήλωσε: «Είμαι η αλαζονεία, μηδέν φόβος», αλλά και «Αν δω παίκτη πιο δυνατό από εμένα, θα είμαι έτοιμος να αποσυρθώ. Αλλά δεν έχω δει ακόμα κάποιον...».

Zlatan Ibrahimovic on his retirement: "If I see a player stronger than me, I will be ready to retire. But I haven't seen any player stronger than me yet...", tells Gazzeta. 🇸🇪 #Ibra



"AC Milan have signed a top player with Charles de Ketelaere - give him some time", he added. pic.twitter.com/hgBifK7JGW