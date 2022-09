Κι όμως ο Λεονάρντο Μπονούτσι τελικά καλυπτόταν στο γκολ του Μίλικ που δεν μέτρησε ποτέ, σε μια από τις χειρότερες αποφάσεις που έλαβε ο VAR στην Serie A!

Η Γιουβέντους κατάφερε να επιστρέψει από το εις βάρος της 2-0 του πρώτου ημιχρόνου από την Σαλερνιτάνα, έφτασε στο 2-2 μέχρι τις καθυστερήσεις και στο 90' + 5' πέτυχε και τρίτο γκολ, μόνο που αυτό δεν μέτρησε ποτέ.

Ο Μίλικ πήρε την κεφαλιά από το πρώτο δοκάρι, ο Μπονούτσι έκανε κίνηση για να την σπρώξει προς τα δίχτυα, όμως, δίχως να την βρει, η μπάλα κατέληξε κανονικά στο βάθος της εστίας.

Οι «μπιανκονέρι» πανηγύρισαν έξαλλα, ωστόσο, ο διαιτητής άκουσε τον VAR να του λέει πως κάτι υπάρχει κι έτσι αποφασίστηκε να μη μετρήσει το γκολ λόγω της κίνησης και της εμπλοκής του Μπονούτσι στη φάση.

Τώρα προκύπτει ότι ο πολύπειρος στόπερ τελικά καλυπτόταν από τον Καντρέβα που είχε μείνει κοντά στο κόρνερ, ήταν εκτός πλάνου και φάσης και ευτυχώς για εκείνον η Σαλερνιτάνα γλίτωσε την απόλυτη ανατροπή.

OFFICIAL: There was no offside on Bonucci, Candreva keeps everyone on the game.



Milik's goal was disallowed unfairly.



📸 @SandroSca pic.twitter.com/mx0zWz6Buw