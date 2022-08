Άκρως εντυπωσιακή ήταν η εκτός έδρας εμφάνιση της Ίντερ, η αποκάλυψη της οποίας έγινε σήμερα μέσω ανακοίνωσης της ομάδας.

Τα χρώματά της είναι λευκό και τυρκουάζ ενώ είναι αποτυπωμένος στο σύνολο της φανέλας ο χάρτης της γης. Αυτό γιατί η δεύτερη εμφάνιση της ομάδας φέτος είχε ως στόχο να τονίσει τον διεθνή χαρακτήρα που έχει η Ίντερ ως σύλλογος. Μάλιστα στην μέσα πλευρά του γιακά αναγράφεται και η λέξη «International» ως ένα ακόμη στοιχείο που τονώνει όλη αυτή ακριβώς την κουλτούρα που θέλει να προμοτάρει η καμπάνια της φανέλας αυτής με το όνομα «Brothers and Sisters of the World».

Ο παγκόσμιος χάρτης έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο πάνω στην εμφάνιση ώστε η πόλη του Μιλάνο να πέφτει πίσω ακριβώς από το σήμα της ομάδας με τους «νεραντζούρι» να θέλουν έτσι να καταδείξουν με ακόμη ένα τρόπο τον ιδιαίτερο δεσμό μεταξύ της ομάδας και της πόλης. Το 95% της φανέλας είναι φτιαγμένο από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια.

Η δεύτερη εμφάνιση της Ίντερ αναμένεται να χρησιμοποιηθεί πρώτη φορά στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Λέτσε το Σάββατο (13/08) ενώ θα την φορέσει και η ομάδα των γυναικών στο τουρ που θα κάνει στην Αμερική (07/08-14/08).

It's more than a shirt, it's a symbol of our values. We are brothers and sisters of the world 🌍



Pushing forward since 1908 ⚫🔵#IMInter @nikefootball pic.twitter.com/sdmN8XPKCg