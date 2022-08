Κάθετα αρνητικός στην ενασχόλησή του με Αφρικανούς ποδοσφαιριστές για τη Νάπολι είναι πλέον ο Αουρέλιο ντε Λαουρέντις, λόγω του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής που στερεί από τους «παρτενοπέι» τους διεθνείς ποδοσφαιριστές!

Τον περασμένο Ιανουάριο απουσίασαν από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των Ναπολιτάνων οι Κουλιμπαλί (Σενεγάλη) και Ανγκίσα (Καμερούν), με τον νυν αμυντικό της Τσέλσι να κατακτά το τρόπαιο στον τελικό με την Αίγυπτο του Σαλάχ.

Μερικούς μήνες μετά, ο πρόεδρος της ομάδας, Αουρέλιο ντε Λαουρέντις ξεσπάθωσε μιλώντας στο Wall Street Italia και ανέφερε ότι:

«Έχω ενημερώσει να μη μου ξαναμιλήσει κανείς για Αφρικανό ποδοσφαιριστή, εκτός κι αν υπογράψουν ότι δεν θα βρίσκονται στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Τους αγαπώ, αλλά δεν τους έχουμε ποτέ διαθέσιμους όταν είναι είτε το Copa Africa είτε τα προκριματικά του Μουντιάλ στη ζώνη της Νοτίου Αμερικής. Δεν είμαστε χαζοί να τους πληρώνουμε και να παίζουν με όλους τους άλλους σε κάθε μέρος του κόσμου».

Napoli president Aurelio de Laurentiis says he doesn't want any more Africans at the club unless they commit in writing to not playing at the Africa Cup of Nations.pic.twitter.com/GBfO865zVg