Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία η Γιουβέντους εξετάζει το ενδεχόμενο της απόκτησης του πρώην εξτρέμ της ΑΕΚ και νυν της Σπέτσια, Ντανιέλε Βέρντε.

Ο Ντανιέλε Βέρντε μετά την αποχώρηση του από την ΑΕΚ έκανε δυο εξαιρετικές σεζόν στην Ιταλία με τη φανέλα της Σπέτσια και έχει «εκτοξεύσει» την χρηματηστηριακή του αξία. Σύμφωνα με το «tuttomercatoweb» ο βραχύσωμος εξτρέμ βρίσκεται στη λίστα της Γιουβέντους, η οποία «ψάχνεται» στην αγορά για μια εναλλακτική λύση για τα άκρα της επίθεσης.

Οι «Μπιανκονέρι» εξέτασαν τις περιπτώσεις των Νικολό Τζανιόλο και Ντομένικο Μπεράρντι, όμως μέχρι στιγμής δεν προχωρούν λόγω των απαιτήσεων που έχουν Ρόμα και Σασουόλο, αντιστοίχως. Από την πλευρά του ο Βέρντε θεωρείται μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική με σχετικά χαμηλό κόστος, καθώς η Σπέτσια φέρεται να αξιώνει πέντε εκατομμύρια ευρώ.

