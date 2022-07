Οριστική συμφωνία ανάμεσα σε Γιουβέντους και Τορίνο για τον Γκλέισον Μπρέμερ αποκαλύπτουν στην Ιταλία, με τους Μπιανκονέρι να εμφανίζονται έτοιμοι να τον κλέψουν μέσα από τα χέρια της Ίντερ.

Ο Ντε Λιχτ φεύγει, ο Μπρέμερ έρχεται! Η Γιουβέντους έκανε την ανατροπή στην υπόθεση του Βραζιλιάνου, αφού παρά το προβάδισμα της Ίντερ εδώ κι εβδομάδες τελικά οι Μπιανκονέρι κινήθηκαν αστραπιαία και έκλεισαν το deal με την Τορίνο για το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ.

Βλέποντας άλλωστε πως οι επιλογές στα στόπερ μειώνονται δραματικά, οι Ιταλοί αποφάσισαν να μπουν «σφήνα» για τον 25χρονο στόπερ που φλερτάρει εδώ και μήνες με τους Νερατζούρι, ολοκληρώνοντας τη συμφωνία που τον φέρνει μια ανάσα από τη μετακίνησή του στην... ασπρόμαυρη πλευρά του Τορίνο.

Αυτό που απομένει πλέον για να σφραγιστεί η μεταγραφή είναι και το «οκ» του ίδιου του ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει δεχτεί πρόταση ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως για τα επόμενα πέντε χρόνια προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του στη Γιουβέντους.

Juventus are offering a five year deal worth more than €5m net salary per season to Gleison Bremer - so they expect him to accept and seal the deal. 🚨⚪️⚫️ #Juventus



Juventus have full agreement now in place with Torino: €40m fixed fee plus add-ons. pic.twitter.com/Hr4Z2xRJww