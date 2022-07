Κάτοικος Μιλάνου θα παραμείνει και τη νέα σεζόν ο προσεχώς 41χρονος Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, ο οποίος υπέγραψε νέο μονοετές συμβόλαιο με τη Μίλαν.

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς για πάντα στο Μιλάνο! Ο αειθαλής «killer» δεν καταλαβαίνει από χρόνια και ετοιμάζεται πλέον για ακόμη μια σεζόν με τη φανέλα της Μίλαν, αφού φαίνεται πως υπέγραψε τελικά το νέο του συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στην Ιταλία μέχρι το καλοκαίρι του 2023.

Σύμφωνα με τους καθόλα έγκυρους Φαμπρίτσιο Ρομάνο και Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο το τυπικό σκέλος της συμφωνίας ολοκληρώθηκε, αφού ο Σουηδός βρέθηκε σήμερα (18/7) στα γραφεία της ομάδας και έβαλε την υπογραφή του σε ανανέωση μονοετούς διάρκειας.

Πλέον το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση της Μίλαν που θα ξεδιαλύνει κάθε αμφιβολία, με τον Ζλάταν πλέον να προετοιμάζεται για την τρίτη του σεζόν (στη δεύτερη θητεία του) ως παίκτης των Ροσονέρι.

Την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο ο Ιμπραΐμοβιτς ταλαιπωρήθηκε από προβλήματα τραυματισμών, όμως ακόμα κι έτσι κατάφερε να σημειώσει 8 γκολ σε 27 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις!

Zlatan Ibrahimović has just signed his new official contract with AC Milan until June 2023. He will play for one more season as expected. 🔴⚫️🤝 #ACMilan @DiMarzio



Club statement will confirm the agreement soon. https://t.co/RewtUjSTqm