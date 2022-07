Ο 38χρονος αρχηγός της Ίντερ, Σαμίρ Χαντάνοβιτς, ανανέωσε το συμβόλαιο του με τους «Νερατζούρι» για ακόμα μια σεζόν.

Κάτοικος Μιλάνου θα παραμείνει για ενδέκατη διαδοχική χρονιά ο Σαμίρ Χαντάνοβιτς, καθώς ο 38χρονος τερματοφύλακας και αρχηγός της Ίντερ ανανέωσε τη συνεργασία του με τους κυπελλούχους Ιταλίας μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2023. Οι «Νερατζούρι» απέκτησαν τον Σλοβένο κίπερ το καλοκαίρι του 2012, δίνοντας στην Ουντινέζε 15 εκατομμύρια ευρώ και ο Χαντάνοβιτς διαδέχτηκε τον Ζούλιο Σέζαρ στον «άσο» της ομάδας. Σε αυτή τη δεκατετία μετράει 438 εμφανίσεις, έχει κρατήσει 161 φορές ανέπαφη την εστία του και έχει πανηγυρίσει την τελευταία διετία από ένα πρωτάθλημα, κύπελλο και εγχώριο Super Cup.

Θυμίζουμε πως ο 81 φορές διεθνής τερματοφύλακας με την εθνική Σλοβενίας θα έχει δυνατό ανταγωνισμό για τα γάντια του βασικού την ερχόμενη σεζόν, καθώς η Ίντερ απέκτησε τον επί σειρά ετών βασικό τερματοφύλακα του Άγιαξ, Αντρέ Ονάνα, ως ελεύθερο.

Ten years... and counting!



Samir Handanovic has officially extended his Inter contract ✍️⚫🔵#ForzaInter pic.twitter.com/m4xqvucM9h