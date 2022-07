Ο ιδιοκτήτης της ιταλικής ομάδας έχει στο μυαλό του κάποιες περίεργες απαιτήσεις σχετικά με τους παίκτες που θα αγοράσει ο σύλλογος αυτό το καλοκαίρι!

Αυτή η σεζόν για την Μόντσα θα είναι ιστορική αφού για πρώτη φορά στην ιστορία της θα αγωνιστεί στην πρώτη κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου. Οι μεταγραφικές κινήσεις στο θερινό παράθυρο έχουν ήδη αρχίσει για την ομάδα του ισχυρού άνδρα της Ιταλίας, Σίλβιο Μπερλουσκόνι, που αγόρασε τον σύλλογο το 2018 και κατάφερε να τον οδηγήσει στα μεγάλα σαλόνια σε τέσσερα χρόνια.

Ο άλλοτε πρωθυπουργός της Ιταλίας σύμφωνα με τον Matteto Bonetti, παρουσιαστή και τηλεοπτικό αναλυτή της Serie A, ζήτησε οι παίκτες που θα προστεθούν στο ρόστερ της Μόντσα, να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια -κάτι που εφόσον τηρηθεί μάλλον θα δυσκολευτούν πολλοί οι άνθρωποι της ομάδας να βρουν διαθέσιμους παίκτες-.

Monza owner Silvio Berlusconi has laid out his physical requirements for players signed in the transfer market



–– Italian

–– No tattoos

–– No earrings

–– No beards

–– Hair must be neatly styled (the club has a barber on site ready to give free haircuts)