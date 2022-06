Η Μίλαν υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με την Puma, το οποίο θα αποφέρει συνολικά στους πρωταθλητές Ιταλίας, 150 εκατομμύρια ευρώ.

Για ακόμα μια πενταετία θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους η Μίλαν και η Puma. Οι δυο πλευρές ξεκίνησαν τη συνεργασία τους το 2018 και την Τετάρτη (29/6) «σφράγισαν» το νέο τους «mega-deal» μέχρι το 2027. O γερμανικός «Κολοσσός» αθλητικών ειδών εξασφάλισε την ονοματοδοσία του αθλητικού κέντρου των πρωταθλητών Ιταλίας, το οποίο θα μετονομαστεί από «Vismara» σε «Puma House of Football».

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ από την Ιταλία, οι «Ροσονέρι» θα βάζουν στα ταμεία τους 30 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν, ήτοι 150 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος πενταετίας, τα διπλάσια χρήματα από όσα έπαιρναν από την προηγούμενη συμφωνία των δυο πλευρών