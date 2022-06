Η Φιορεντίνα ζητά από τη Ρεάλ Μαδρίτης να καλύψει τουλάχιστον το 50% του μισθού του Λούκα Γιόβιτς για να ολοκληρώσει τον μονοετή δανεισμό.

Μετά την αποχώρηση των παικτών εκτός συμβολαίου, ο Λούκα Γιόβιτς θα μπορούσε να είναι ο πρώτος παίκτης που πωλείται από τη Ρεάλ Μαδρίτης αυτό το καλοκαίρι, με τη Φιορεντίνα να θέλει να κλείσει συμφωνία για τον επιθετικό.

Η Φιορεντίνα πούλησε τον διεθνή συμπαίκτη του Γιόβιτς και επιθετικό Ντούσαν Βλάχοβιτς στη Γιουβέντους τον Ιανουάριο και εξακολουθεί να αναζητά έναν ολοκληρωμένο αντικαταστάτη. Έφεραν πράγματι τον Βραζιλιάνο Καμπράλ στο τέλος του παραθύρου του Ιανουαρίου, αλλά ο πρώην επιθετικός της Βασιλείας σκόραρε μόλις δύο φορές πριν από το τέλος της σεζόν της Serie A.

Οι «βιόλα» που έχουν πρόσφατη εμπειρία από συνεργασία με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τον Άλβαρο Οντριοθόλα. Οι σχέσεις μεταξύ των συλλόγων είναι καλές και οι δύο πλευρές θέλουν να έρθουν σε συμφωνία.

Ωστόσο, ένα πιθανό εμπόδιο θα μπορούσε να είναι η δομή της μεταγραφής. Η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να μειώσει τα έξοδά της και να πουλήσει αμέσως τον Γιόβιτς, ενώ η Φιορεντίνα προτιμά αρχικά δανεισμό και μάλιστα χωρίς να πληρώσει ολόκληρο τον μισθό του παίκτη.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «βιόλα» ζητούν από τη «βασίλισσα» να καλύψει τουλάχιστον το 50% του μισθού του Σέρβου (ήτοι περίπου 3 εκατομμύρια) για να προχωρήσει ο μονοετές δανεισμός. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται για την εξεύρεση λύσης το συντομότερο δυνατό.

Fiorentina are asking for Real Madrid to cover at least 50% of Luka Jović salary to complete one-season loan deal. It would mean €3m for Fiorentina, €3m for Real Madrid until June 2023. 🇷🇸 #transfers



Negotiations are still ongoing to find a solution as soon as possible.