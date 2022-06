Η επιστροφή της Μίλαν στην κορυφή της Serie A μετά από 11 χρόνια έφερε τεράστια αύξηση στις πωλήσεις των επίσημων προϊόντων της.

Στις 22 Μαΐου μπήκε τέλος στην αναμονή 11 χρόνων... Με το 3-0 επί της Σασουόλο εκτός έδρας η Μίλαν κατέκτησε επίσημα το scudetto, αρπάζοντας τα σκήπτρα από τη συμπολίτισσα Ίντερ και βάζοντας εκείνη «φωτιά» στο Μιλάνο!

Η επιστροφή των «ροσονέρι» στην κορυφή του ιταλικού πρωταθλήματος (και το 19ο τρόπαιο της Ιστορίας της) έφερε τις τελευταίες εβδομάδες και εντυπωσιακή αύξηση ύψους 250% στις πωλήσεις των επίσημων προϊόντων από τις μπουτίκ της.

Οι φανέλες των μεγάλων πρωταγωνιστών αυτής της σεζόν, Τονάλι, Λεάο, Ιμπραΐμοβιτς, ήταν εκείνες με τις περισσότερες πωλήσεις. Ενώ η τέταρτη κατά σειρά πωλήσεων φανέλα, πωλήθηκε τέσσερις φορές περισσότερο από την πρώτη στη λίστα την ίδια περίοδο πέρυσι.

