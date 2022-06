Η Γιουβέντους έχει καταθέσει πρόταση στον Πολ Πογκμπά με απολαβές ύψους 8 εκατ. ευρώ τον χρόνο και περιμένει την τελική του απάντηση.

Σε ρυθμούς Πολ Πογκμπά κινείται η Γιουβέντους, μετά και την επισημοποίηση της αποχώρησής του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έπειτα από έξι χρόνια.



Τα ιταλικά ΜΜΕ παρουσιάζουν εδώ και καιρό ως «κλεισμένη» την επιστροφή του στο Τορίνο και όπως αναφέρει ο expert στις μεταγραφές, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Μπιανκονέρι προσφέρουν τριετές συμβόλαιο με εγγυημένες ετήσιες απολαβές στα οκτώ εκατομμύρια ευρώ, σχεδόν το μισό ποσό από όσο προέβλεπε το συμβόλαιό του στη Γιουνάιτεντ (15 εκατ. ευρώ) αν και θα υπάρξουν επιπρόσθετα μπόνους.



Πλέον, ο ιταλικός σύλλογος περιμένει την τελική απάντηση του 28χρονου Γάλλου σταρ, ο οποίος παράλληλα έχει δεχθεί κρούση και από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Juventus have offered Paul Pogba a salary around €8m net guaranteed per season plus add-ons, waiting for the final answer. 🇫🇷 #Juventus



Direct contacts ongoing for weeks with his agent - while Mattia de Sciglio signs new Juventus deal until June 2025.