Ο Ζοσέ Μουρίνιο πλέον λατρεύεται στη Ρώμη και έχει αποκτήσει νέα τοιχογραφία στην πόλη, με τον καλλιτέχνη Χάρι Γκρεμπ ν' αποτυπώνει τον Πορτογάλο ως... Ρωμαίο αυτοκράτορα κρατώντας το τρόπαιο του Europa Conference League.

Ο special one πρόσφερε στους «τζιαλορόσι» το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του. Και φυσικά εκείνος ήταν που είχε χαρίσει την προηγούμενη μεγάλη επιτυχία στο ποδόσφαιρο της χώρας με το Champions League που πήρε ως τεχνικός της Ίντερ το 2010.

Τώρα, ο Μουρίνιο βρίσκεται στις καρδιές των οπαδών της Ρόμα και ο street artist, Χάρι Γκρεμπ, τον αποτύπωσε σε νέα τοιχογραφία, έναν χρόνο μετά από εκείνη που είχε γίνει viral, με τον Ζοσέ πάνω σε Vespa.

Τώρα, ο Πορτογάλος εμφανίζεται ως... Ρωμαίος αυτοκράτορας, κρατώντας το τρόπαιο του Europa Conference League.

Mourinho has a new mural in Rome 😅 pic.twitter.com/OLVYxwtoz8