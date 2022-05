Κάτοικος Ιταλίας θα παραμείνει και για τα επόμενα χρόνια ο Ζαμπό Ανγκισά, καθώς η Νάπολι αποφάσισε να πληρώσει τη ρήτρα αγοράς του στη Φούλαμ ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Με τον καλύτερο τρόπο εξαργύρωσε τις φετινές του εμφανίσεις στη Serie A ο Ζαμπό Ανγκισά, ο οποίος έπεισε τη Νάπολι να τον αγοράσει από τη Φούλαμ και να του προσφέρει μια μόνιμη θέση στο ρόστερ.

Ο Καμερουνέζος αγωνιζόταν τη φετινή περίοδο ως δανεικός με τα χρώματα των Παρτενοπέι στο χώρο της μεσαίας γραμμής και μέχρι πρόσφατα η συνέχειά του στο κλαμπ έμοιαζε με ερωτηματικό.

Με δηλώσεις του στα ιταλικά Μέσα ωστόσο, ο πρόεδρος του κλαμπ, Αουρέλιο Ντε Λαουρένκτις, ξεκαθάρισε πως ο 26χρονος θα βρίσκεται και τη νέα σεζόν στη Νάπολι, καθώς ο σύλλογος θα ενεργοποιήσει τη ρήτρα αγοράς του από τους Cottagers ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ.

«Ο Ανγκισά θα παραμείνει σίγουρα, αλλά δεν μπορώ να σας αποκαλύψω όλα όσα έχουμε στο νου μας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο ισχυρός άνδρας της ομάδας για τον μεταγραφικό σχεδιασμό, με τα ιταλικά media μάλιστα να το πάνε ένα βήμα παραπέρα και να αναφέρουν πως ο Ανγκισά έχει βάλει ήδη την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο.

