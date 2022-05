H Γιουβέντους με βίντεο στα Social Media παρουσίασε και έθεσε προς αγορά την πρώτη της εμφάνιση για την αγωνιστική περίοδο 2022/23.

Η σεζόν για τη Γιουβέντους έχει ολοκληρωθεί. Οι «Μπιανκονέρι» έχουν εξασφαλίσει την παρουσία της στου ομίλους του Champions League της επόμενης σεζόν μέσω της Serie A, έχουν μείνει εκτός Ευρώπης από τη φάση των «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης κόντρα στη Βιγιαρεάλ, ενώ έχασαν στον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας από την Ίντερ.

Η «Γιούβε» σχεδιάζει ήδη την επόμενη σεζόν και σε αυτό το πλαίσιο παρουσίασε το πρωί της Παρασκευής (13/5) την νέα πρώτη εμφάνιση της ομάδας για την αγωνιστική περίοδο 2022/23, με βίντεο στα Social Media, στο οποίο πρωταγωνιστεί ο Άλβαρο Μοράτα. Η εμφάνιση είναι ατασκευασμένη από την Adidas από 100% ανακυκλωμένα υλικά, έχει τα κλασικά χρώματα των «Μπιανκονέρι» και ιδιαίτερα διαμορφωμένες ρίγες. Η νέα εμφάνιση της Γιουβέντους είναι διαθέσιμη προς αγορά από το ψηφιακό κατάστημα του κλαμπ. Το μέγεθος των ενηλίκων κοστολογείται στα 90 ευρώ και το παιδικό στα 70.

