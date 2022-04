Ζλάταν: «Είμαι ο καλύτερος παίκτης στην ιστορία του MLS, παραήμουν καλός για τη λίγκα»

Ο πολύπειρος Σουηδός φορ απασχολεί και πάλι τον Τύπο με μία ακόμα από τις... γνωστές του δηλώσεις.

Σύμφωνα με τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, δεν υπήρξε ποτέ καλύτερος παίκτης στο MLS από τον ίδιο!

Ο Σουηδός επιθετικός ταξίδεψε στο πρωτάθλημα της Αμερικής τον Μάρτιο του 2018 για τους Λος Άντζελες Γκάλαξι. Ήδη από το πρώτο του παιχνίδι ξεχώρισε, ισοφαρίζοντας για την ομάδα του με ένα καταπληκτικό γκολ στις καθυστερήσεις για το τελικό 3-3. Ο νυν επιθετικός της Μίλαν σημείωσε συνολικά 53 γκολ (συν 15 ασίστ) σε 58 συμμετοχές για τους Γκάλαξι κι ύστερα αποχώρησε για να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Ο Ζλάταν παραχώρησε συνέντευξη στο ESPN και δήλωσε ότι θεωρεί τον εαυτό του τον καλύτερο παίκτη όλων των εποχών στο αμερικανικό πρωτάθλημα. «Ήμουν πολύ καλός για όλη τη διοργάνωση. Αυτό έδειξα. Ήμουν ο καλύτερος παίκτης που έπαιξε ποτέ στο MLS. Δεν το λέω αλαζονικά. Απλά αυτή είναι η αλήθεια».

Όπως είπε το MLS ήρθε την κατάλληλη στιγμή για εκείνον μετά την περίοδο του τραυματισμού του. «Για μένα, το MLS ήταν η ιδανική διοργάνωση για να ξεκινήσω να παίζω ξανά μετά τον τραυματισμό μου. Ένιωσα καλύτερα από ποτέ», ενώ το γεγονός ότι τα γήπεδα ήταν πάντα γεμάτα στην εποχή του οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στην παρουσία του, σύμφωνα με τον ίδιο! «Μου είπαν ότι τα γήπεδα ήταν συχνά αρκετά άδεια, αλλά εγώ δεν έχω δει ποτέ άδειο γήπεδο. Όταν έπαιζα υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση για εισιτήρια».

🔥 Zlatan Ibrahimovic declares himself the greatest ever #MLS player.



Do you agree with him? 🤔 pic.twitter.com/CiHAb3bdqE