Την πρώτη της μεταγραφή ενόψει της νέας σεζόν πραγματοποίησε η Νάπολι, καθώς έκανε δικό της τον 21χρονο Γεωργιανό Χβίτσα Κβαρατσκέλια από την Ρουμπίν Καζάν.

Το «διαμάντι» από την Γεωργία που ακούει στο όνομα Χβίτσα Κβαρατσκέλια, απέκτησε η Νάπολι, ενόψει της νέας αγωνιστικής σεζόν. Οπως αναφέρει μάλιστα ο δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο να αποκαλύπτει πως ο 21χρονος Γεωργιανός διεθνής εξτρέμ αναμένεται να καλύψει το κενό του Ινσίνιε και θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας.

Η Νάπολι παρακολουθούσε εδώ κι αρκετό διάστημα την περίπτωση και πρόλαβε να τον κάνει δικό της, προτού η Τότεναμ καταθέσει πρόταση στην Ρουμπίν Καζάν, όπου κι ανήκει ο Κβαρατσκέλια. Σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα, οι «παρτενοπέι» έπεισαν τον ρωσικό σύλλογο για την παραχώρηση του Γεωργιανού μεσοεπιθετικού καταθέτοντας 10 εκατομμύρια ευρώ.

Την είδηση της μεταγραφής έκανε γνωστή σε ραδιοφωνικό σταθμό, ο πρόεδρος της Νάπολι, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, ο οποίος ζήτησε και συγγνώμη για την άσχημη ήττα που υπέστη ομάδα του από την Έμπολι.

Napoli have officially signed Georgian winger Khvicha Kvaratskhelia for next season. Deal completed and now also announced by president de Laurentiis to Radio KKN. 🔵🇬🇪 #transfers



Former Rubin Kazan player will join Napoli on a 5 year deal - he was on Tottenham list last summer.