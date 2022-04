Ο 34χρονος στόπερ της Λάτσιο, Φραντσέσκο Ατσέρμπι, έβαλε τα γέλια μετά το δεύτερο γκολ της Μίλαν, με αποτέλεσμα ο συμπαίκτης του Άνταμ Μάρουσιτς να ουρλιάξει στο πρόσωπό του.

Η Λάτσιο κρατούσε τον βαθμό της ισοπαλίας στα χέρια της, αλλά τελικά είδε τη Μίλαν να φεύγει με το τρίποντο από τη Ρώμη, χάρη στο γκολ που σημείωσε ο Τονάλι, στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Μετά από αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα οι «λατσιάλι» βρίσκονται στην έκτη θέση της κατάταξης, με 56 βαθμούς και συγκατοικούν με την Φιορεντίνα.

Οι οπαδοί της Λάτσιο δεν έμειναν καθόλου ευχαριστημένοι με την απόδοση της ομάδας τους αλλά και συγκεκριμένα με την αντίδραση που είχε ο Φραντσέσκο Ατσέρμπι μετά το δεύτερο γκολ των «ροσονέρι». Ο 34χρονος Ιταλός στόπερ αντί να κατανοήσει τη σοβαρότητα της κατάστασης, γελούσε μόνος του, με αποτέλεσμα ο συμπαίκτης του Άνταμ Μάρουσιτς να αντιδράσει και να ουρλιάξει στο πρόσωπό του.

Ήταν ήδη μια πολύ τεταμένη κατάσταση ούτως ή άλλως, καθώς οι οπαδοί της Λάτσιο μποϊκόταραν τον αγώνα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις υψηλές τιμές των εισιτηρίων και βρίσκονταν έξω από το «Ολίμπικο».

Following Milan's late winner against Lazio, Francesco Acerbi was spotted grinning by the cameras and this led to a quarrel with teammate Adam Marusic (@Corriere). pic.twitter.com/kKN4MnfEfI