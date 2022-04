Οι 10.000 φίλοι της Μίλαν έστησαν τρελό πάρτι στο «Ολίμπικο» για την κατάληψη της κορυφής της Serie A και πανηγύρισαν τη νίκη της ομάδας τους επί της Λάτσιο, με την ψυχή τους.

Η Μίλαν επικράτησε 2-1 της Λάτσιο στο Ολίμπικο με γκολ του Τονάλι στο 92' και βρέθηκε ξανά στην κορυφή της Serie A με δύο βαθμούς περισσότερους από την Ιντερ, έχοντας κι ένα ματς παραπάνω.

Το συγκεκριμένο τρίποντο πανηγυρίστηκε έντονα τόσο από τους παίκτες όσο κι από τους οπαδούς της Μίλαν. Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης όλοι έγιναν ένα κουβάρι και ξεκίνησαν το πάρτι.

Μάλιστα, ο Στέφανο Πιόλι είχε έναν θερμό εναγκαλισμό με τον Μαλντίνι, δείγμα της εξαιρετικής τους σχέσης και του πόσο σημαντική νίκη ήταν αυτή για τους «ροσονέρι». Αυτοί που έκλεψαν όμως την παράσταση, ήταν οι οπαδοί της Μίλαν, οι οποίοι είχαν ταξιδέψει ως τη Ρώμη.

😍 THAT’S HOW MUCH IT MEANS ❤️🖤pic.twitter.com/89Kk2DL8vz