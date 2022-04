Κρίσιμες ώρες περνάει ο παλαίμαχος διεθνής κίπερ των Γιουβέντους και Ίντερ, Στέφανο Τακόνι, ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο του Τορίνο μετά από αδιαθεσία που είχε τις πρωινές ώρες και φέρεται να βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

Ανησυχία επικρατεί για την υγεία του Στέφανο Τακόνι. Ο άλλοτε τερματοφύλακας της Γιουβέντους (1983-1992) και άλλοτε κίπερ των Ίντερ, Τζένοα, αλλά και της εθνικής Ιταλίας, βρίσκεται στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση μετά από αδιαθεσία που ένιωσε το πρωί του Σαββάτου.

Ο Τακόνι παρευρέθηκε σε εκδήλωση στο Άστι το βράδυ της Παρασκευής, αλλά την επομένη διακομίστηκε χρειάστηκε να διακομιστεί άμεσα στο νοσοκομείο και τις τελευταίες ώρες νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική πτέρυγα του νοσοκομείου Αλεσάντρια στο Τορίνο.

Η κατάσταση του χαρακτηζίεται ως σοβαρή σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων «ANSΑ», ενώ η «Repubblica» αναφέρει πως ο παλαίμαχος κίπερ υπέστη ανεύρυσμα.

Ο Τακόνι πέρασε μια «χρυσή» εννιαετία με τους Μπιανκονέρι, κατακτώντας μεταξύ άλλων δύο φορές το Scudetto, ένα Κύπελλο Πρωταθλητριών, ένα Κύπελλο Κυπελλούχων κι ένα Κύπελλο UEFA, με απολογισμό 377 εμφανίσεις (Νο22 στην all-time λίστα της Γηραιάς Κυρίας). Τα τελευταία χρόνια είναι σχολιαστής αγώνων στην ιταλική τηλεόραση.

