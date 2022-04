Με τη φανέλα της Γιουβέντους μέχρι το καλοκαίρι του 2023, θα συνεχίζει να αγωνίζεται ο Χουάν Κουαδράδο.

Πιστός στη «Γηραιά Κυρία» παραμένει ο 33χρονος Κολομβιανός μεσοεπιθετικός, μιας και έβαλε την υπογραφή του νέο συμβόλαιο μέχρι το επόμενο καλοκαίρι.

Με τη φανέλα της Γιουβέντους, ο Κουαδράδο έχει καταγράψει τις περισσότερες συμμετοχές στην καριέρα του, μιας και μετράει 262 εμφανίσεις, με απολογισμό 24 τέρματα, 59 ασίστ. Μεταξύ άλλων έχει κατακτήσει πέντε πρωταθλήματα Ιταλίας, τέσσερα Κύπελλα και δύο Σούπερ Καπ.

✍️ 𝗖𝗨𝗔𝗗𝗥𝗔𝗗𝗢 2️⃣0️⃣2️⃣3️⃣



😀 It’s Juan more year for @Cuadrado in ⚪️⚫️!#Cuadrado2023