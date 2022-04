Ζλάταν και Μεδέλ συγκρούστηκαν άσχημα με το κεφάλι στο ματς της Μίλαν με την Μπολόνια, ο Σουηδός ήταν έτοιμος να... ορμήξει από τα νεύρα του, ωστόσο, απλά οι δυο τους συνέχισαν με επίδεσμο.

Οι «ροσονέρι» δεν κατάφεραν να πάρουν τη νίκη κόντρα στην Μπολόνια το βράδυ της Δευτέρας στο «Σαν Σίρο», με το αποτέλεσμα αυτό (0-0) να ευνοεί φυσικά την Νάπολι στη δική της προσπάθεια που κάνει για τον τίτλο της φετινής Serie A.

Στα τελευταία λεπτά ο Ζλάταν και ο Μεδέλ διεκδικώντας μια ψηλή μπάλα συγκρούστηκαν με το κεφάλι, ο Σουηδός ήταν έξαλλος με τον αντίπαλό του και τον ρέφερι, ωστόσο, αμφότεροι οι παίκτες συνέχισαν στο ματς με επίδεσμο στα κεφάλια τους.

