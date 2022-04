Συγκινητική ήταν η ατμόσφαιρα με το ποδόσφαιρο ενωμένο, πριν από τη σέντρα του ντέρμπι της Γιουβέντους με την Ίντερ, με την Ουκρανή τραγουδίστρια, Κατερίνα Παβλένκο να τραγουδάει το Imagine...

Το ποδόσφαιρο έστειλε ξανά ηχηρό μήνυμα για την παγκόσμια ειρήνη. Οι Γιουβέντους και Ίντερ ήξεραν πολύ καλά τι έπρεπε να κάνουν, με τους ποδοσφαιριστές ν' αγκαλιάζονται και να παρακολουθούν μαγεμένοι το εκπληκτικό ντουέτο που λάμβανε χώρα μπροστά τους.

Η Ιταλοβραζιλιάνα Γκάια και η Ουκρανή, Κατερίνα Παβλένκο, τραγούδησαν μαζί το «Imagine» πιασμένες χέρι – χέρι και το γήπεδο σίγησε για ν' απολαύσει την μαγεία της στιγμής, πριν από την έναρξη της τεράστιας μάχης που βρήκε νικήτρια την Ίντερ.

Imagine all the people living life in peace ❤️



🇺🇦 Ukrainian singer Kateryna Pavlenko, the frontwoman for band Go_A, performed a duet with Italian-Brazilian singer Gaia before the match match between Juventus and Inter.#StandWithUkraine #Україна #Ukraine #JuveInter #Peace pic.twitter.com/aTnirQUYGx